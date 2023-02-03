Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Российского телеведущего и зоолога Николая Дроздова могут выписать из больницы на следующей неделе. Об этом сообщает телеканал "360".

Такой информацией поделилась дочь Дроздова Елена. По ее словам, врачи, которые наблюдают за состоянием отца, настроены оптимистично. Однако телеведущему еще необходимо поднять уровень натрия. Выписать зоолога могут уже во вторник или среду.

"Жидкость в плевральной полости пока остается, ее больше пока не будут откачивать. Врачи мониторят его состояние, проверяют показатели крови, папе получше", – добавила она.

Елена рассказала, что Дроздов уже начал пробовать передвигаться без посторонней помощи. Его самочувствие заметно улучшилось, как и настроение. Однако болевые ощущения в области ребер сохраняются, что затрудняет дыхание, отметила она.

О госпитализации зоолога стало известно 29 января. Художник Константин Мирошник, который является соседом телеведущего, заявил, что Дроздов хотел отлежаться дома, но его супруга настояла на госпитализации.

Выяснилось, что Дроздова положили в больницу в связи с переломом ребер. По словам его друга, композитора Дмитрия Дунаева, телеведущий поскользнулся, выходя из машины. После перелома телеведущий еще три часа пребывал на работе.

Позднее сообщалось, что Дроздов вышел на связь со своими другом Никасом Сафроновым. На кадрах, опубликованных в Сети, ученый находился в больнице. Телеведущий улыбался и выглядел бодро.

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