Юрист рассказал о возможных штрафах группе "Тату" за исполнение своих хитов

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Юрист, специалист по авторскому праву Илья Коротихин в беседе с Москвой 24 заявил, что группа "Тату" может получить серьезный штраф за нарушение запрета на исполнение своих хитов.

Ранее экс-солистка коллектива Елена Катина рассказала на своей странице в Instagram о воссоединении с другой его участницей Юлией Волковой. По словам артистки, официальный трибьют "Тату" намечен на 2022 год.

Бывший продюсер группы Сергей Галоян написал в Instagram, что никакого выступления не будет, так как он не давал разрешения на исполнение знаменитых хитов. В частности, "Тату" запрещено петь такие композиции, как "Я сошла с ума" и "Нас не догонят". Продюсер подчеркнул, что в будущем не намерен давать участницам группы права на исполнение песен.

По словам Коротихина, если права на хиты "Тату" действительно принадлежат продюсеру группы, правда на его стороне.

"Если он права на песни никому не отчуждал, не продавал, не дарил, то вполне волен запрещать их исполнять", – говорит юрист.





Илья Коротихин юрист, специалист по авторскому праву Согласно букве закона, за каждый факт такого нарушения положен штраф от 10 тысяч до 5 миллионов рублей. Фактом нарушения справедливо считать исполнение каждой конкретной песни. Например, за 10 треков штраф от 100 тысяч до 50 миллионов рублей.

Однако юрист заметил, что в этом плане в России сложилась неоднозначная судебная практика. Поэтому говорить о точном размере штрафных санкций не представляется возможным, отмечает собеседник Москвы 24.

"Но они будут. Видеозаписей, билетов на концерт или свидетельств очевидцев будет более чем достаточно для доказательства нарушений", – подчеркнул юрист.

По его словам, организаторам концерта вполне под силу найти решение конфликта с бывшим продюсером группы. К примеру, выплатить ему компенсацию за использование прав на хиты, сказал Коротихин.

"К сожалению, при жесткой личной неприязни, которая очень часто бывает в творческих индустриях, деньги не смогут решить проблему. Если же это вопрос финансов, то за счет определенных условий можно договориться", – указывает юрист.

Эксперт добавил, что обычно подобные споры сторонам удается урегулировать в течение месяца. Однако если участники конфликта непримиримы по некоторым вопросам, на решение проблемы может уйти гораздо больше времени, заключил Коротихин.

Ранее телеведущая Ася Калясина поделилась причинами распада группы "Тату". Она утверждает, что дуэт развалился из-за внутренних конфликтов между продюсерами и музыкантами. По словам Калясиной, Юлия Волкова и Елена Катина очень уставали от концертов и внимания поклонников.

