Коппола изменит финал в "Крестном отце 3"

Фото: кадр из фильма "Крестный отец 3" (1990), режиссер – Фрэнсис Форд Коппола

Режиссер Фрэнсис Форд Коппола планирует в декабре выпустить измененную версию третьей части "Крестного отца". Предполагается, что изменятся начало и концовка фильма, сообщает "News.ru".

Фильм выйдет под названием "Марио Пьюзо, "Крестный отец, Кода: Смерть Майкла Корлеоне". Коппола уже говорил, что хочет перемонтировать картину, которой в 2020 году исполнилось 30 лет.

Третья часть "Крестного отца" вышла в 1990 году. В центре сюжета – 60-летний Майкл Корлеоне (Аль Пачино), который стремится перейти в легальный бизнес и найти подходящего преемника для своей империи.

Ранее вышел новый трейлер фильма "Не время умирать" о Джеймсе Бонде с Дэниэлом Крейгом в главной роли.

В динамичном видео присутствуют съемки на суше, в воздухе и на море. В трейлер также попал главный злодей фильма в исполнении Рами Малека.