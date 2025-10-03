В Биологическом музее отметят Всемирный день архитектуры

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В преддверии Всемирного дня архитектуры, который отмечается 6 октября, Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева подготовил для москвичей специальную программу, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Праздничные мероприятия пройдут 4 октября в основном здании на Малой Грузинской улице и на площадке "Биокластера" в павильоне №31 "Геология" на ВДНХ.

В частности, на Малой Грузинской улице пройдет экскурсия "У Щукина в Грузинах". Участники смогут увидеть комплекс зданий усадьбы коллекционера Петра Щукина, построенный в конце XIX века в русском стиле.

Архитектурный ансамбль, созданный Борисом Фрейденбергом и Адольфом Эрихсоном, включает "старый" и "новый" музеи, соединенные подземным тоннелем. Он отличается богатым декором с шатровыми кровлями, кокошниками и решетками, вдохновленными ярославским зодчеством.

Вторая часть праздника, которая развернется в павильоне № 31 "Геология" на ВДНХ, даст гостям возможность оценить его архитектурные особенности и интерьеры. Также там можно будет посетить выставку "12 признаков живого".

Экспозиция расскажет о связи всего существующего на планете Земля и за ее пределами, а также о 12 признаках, по которым исследователи отличают живое от неживого.

Посещение всех мероприятий программы будет осуществляться по входному билету в музей и предварительной регистрации. В витринах посетители увидят птичьи гнезда и скелеты животных рядом с минералами и макетами плодов.

Ранее сообщалось, что в "Биокластере" на ВДНХ открывается иммерсивная выставка "Затерянный сад". Павильон оформили как пространство, в котором сад символизирует человеческую душу и внутренний мир. Выставка построена как путешествие по нескольким тематическим зонам, где посетителям представят керамические скульптуры, изображающие животных, абстрактные фигуры людей и природы.