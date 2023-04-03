В театре "Современник" сообщили, что не получали от Ахеджаковой заявление на увольнение

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Народная артистка России Лия Ахеджакова не подавала заявление об увольнении из театра "Современник". Об этом РИА Новости рассказали представители пресс-службы театра.

"В театре нет заявления на увольнение народной артистки России Лии Ахеджаковой. Спектакли с ее участием как были, так и остаются в репертуаре", – сообщили агентству.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что Ахеджакова уволилась из театра "Современник". Сообщалось, что актриса написала заявление об уходе по собственному желанию еще 10 марта и теперь собирается заняться гастрольной деятельностью. Ахеджакова подчеркнула, что покидать Россию не планирует.

Летом прошлого года появлялись сообщения об отмене в "Современнике" спектаклей с участием актрисы. Тогда театр опровергал эту информацию.



"Тайны кино": Лия Ахеджакова

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