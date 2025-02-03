Лувр введет дополнительный билет для доступа к "Мона Лизе"

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Президент Лувра Лоранс де Карс анонсировала появление в музее дополнительного билета для доступа к картине Леонардо да Винчи "Мона Лиза". Ее слова транслирует газета Le Figaro со ссылкой на эфир France Inter.

Таким образом, посетители должны будут покупать простой билет в Лувр для просмотра постоянных коллекций и выставок, а также билет для доступа к "Мона Лизе".

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "Мона Лиза" будет выставляться в отдельном зале с отдельным входом, независимым от остальной экспозиции Лувра.

Директор Лувра до этого утверждал, что музею нужен серьезный ремонт из-за сильной изношенности здания. В записке, адресованной министру культуры Франции, сказано, что здание имеет сильные разрушения, которые создают угрозу проникновения воды, и колебания температур, способные навредить сохранности выставляемых в музее экспонатов.

