Макрон заявил, что "Мона Лиза" будет перенесена в отдельный зал Лувра

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Известная картина Леонардо да Винчи "Джоконда" ("Мона Лиза") будет выставляться в отдельном зале парижского Лувра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова президента Франции Эммануэля Макрона.

"Мона Лиза" будет выставляться в отдельном зале, с отдельным входом, независимым от остальной экспозиции Лувра", – подчеркнул французский лидер, рассказывая о планах по реставрации музея.

Ранее директор Лувра Лоранс Де Кар заявил, что музею нужен серьезный ремонт из-за сильной изношенности здания. В записке, адресованной министру культуры Франции сказано, что здание имеют сильные разрушения, которые создают угрозу проникновения воды, и колебания температур, способных навредить сохранности выставляемых в музее экспонатов.