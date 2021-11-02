Агент Серова рассказал о его состоянии

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Александр Серов в скором времени может выписаться из больницы. Об этом РИА Новости сообщил PR-агент артиста.

По его словам, певец все еще находится в больнице, но состояние полностью стабилизировалось.

"Чувствует себя прекрасно, голос хороший, бодрый, поэтому, думаем, в скором времени будет выписка", – уверен агент.

О том, что 67-летний певец был экстренно госпитализирован с коронавирусом, стало известно 9 октября. Сообщалось, что Серова доставили в реанимацию одной из московских клиник с 75% поражением легких.

Позже его дочь сообщила, что артист проходит интенсивное лечение и находится под контролем специалистов. Также она поблагодарила всех, кто интересуется самочувствием ее отца, и призвала верить в лучшее.