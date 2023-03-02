Георгий Мартиросян опроверг слухи о госпитализации

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Заслуженный артист РФ Георгий Мартиросян опроверг информацию СМИ о своей госпитализации, сообщает News.ru.

По словам актера, с ним все нормально, а в одно из лечебных учреждений он зашел, чтобы проверить состояние здоровья.

"Нет, не госпитализировали. Просто я, как говорится, зашел, чтобы момент здоровья определить и все. Так что все нормально, не переживайте", – сказал Мартиросян.

2 марта некоторые телеграм-каналы писали, что Мартиросян попал в московскую клинику. Отмечалось, что у 75-летнего артиста началось воспаление, потребовавшее вмешательства врачей-урологов.

Артист известен по ролям в картинах "Пираты XX века", "Любить по-русски", "Ворошиловский стрелок" и другие.

Ранее народного артиста России Бедроса Киркорова выписали из больницы. Его положили в больницу с обострением бронхита 9 февраля. По данным СМИ, у певца было затрудненное дыхание.

Позднее стало известно, что ему назначили антибактериальную терапию.



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