Умер художник-постановщик мультфильма "Остров сокровищ" Радна Сахалтуев

Фото: youtube.com/@SoyolRu

Советский и украинский художник-постановщик мультфильмов Радна Сахалтуев умер в возрасте 90 лет в Киеве, сообщил украинский киновед Сергей Тримбач.

"Кончилось лето, и кончился счет дней Радны. Прощайте, дорогой, рисуйте новые миры и пришлите их нам каким-то образом. Может, искусственный интеллект поможет или еще что-то", – написал он в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Тримбач подчеркнул, что художник обладал необыкновенным талантом, и принес соболезнования его родным и близким.

Сахалтуев родился 15 мая 1935 года в Улан-Удэ. В 1955 году он начал обучаться на художественном факультете московского Института кинематографии (ВГИК), после чего по распределению переехал в Киев. Там он работал ассистентом художника-постановщика в отделении мультипликации студии "Киевнаучфильм".

В числе работ художника – "Приключения капитана Врунгеля", "Колумб причаливает к берегу", "Остров сокровищ", "Каиновы слезы" и "Доктор Айболит". Помимо этого, он сотрудничал со студией "Союзмультфильм".

В 1988 году Сахалтуев был представлен к награде "Заслуженный художник Украинской ССР", а в 2008-м его отметили званием "Народный художник Украины". Также он был членом украинских Национального союза художников и Национального союза кинематографистов.