Песков заявил, что участие Manizha на "Евровидении" не является заботой Кремля

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают своей заботой предстоящее выступление Manizha на песенном конкурсе "Евровидение". Об этом сообщает РИА Новости.
"Речь идет все-таки о таком конкурсе шоу-бизнеса, где, вы знаете, там разные образы представлены: там выступают бородатая женщина, там певцы и певицы в нарядах куриц и так далее. Поэтому мы не считаем это в целом нашей заботой и предметом для нашего внимания", – заявил Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что выбором представителя от России занимается Первый канал, в том числе на основании зрительского голосования.
В марте Следственный комитет РФ получил обращение с просьбой проверить песню певицы Manizha. Поводом для заявления стало высказывание о том, что композиция пропагандирует антироссийские ценности и оскорбляет образ русской женщины.
Позже депутат Госдумы Елена Драпеко раскритиковала выдвижение на музыкальный конкурс "Евровидение" певицы Manizha. По ее словам, недопустимо озвучивать содержание песни под российским флагом.
"Евровидение", которое отменили в прошлом году из-за пандемии коронавируса, планируют провести 18–22 мая в нидерландском Роттердаме.
Матвиенко раскритиковала песню Manizha для "Евровидения"
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