CNN: актер Джин Хэкмен мог умереть за девять дней до обнаружения его тела

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Американский актер Джин Хэкмен и его жена Бетси Аракава могли умереть за девять дней до обнаружения их тел, сообщает телеканал CNN.

По словам шерифа округа Санта-Фе Адана Мендосы, к такому выводу местные власти пришли из-за данных кардиостимулятора Хэкмена.

До этого шериф уже отмечал , что к моменту обнаружения тел актер и его супруга были мертвы не менее суток.

Тела Хэкмена и Аракавы были найдены 26 февраля в их доме в американском городе Санта-Фе. Смерть актера подтвердил шериф округа Мендоза, отметив, что в доме было также обнаружено тело их собаки. При этом он не стал озвучивать точную причину смерти Хэкмена и его жены.