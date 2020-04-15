Криминогенная обстановка в РФ в условиях пандемии остается стабильной

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Криминогенная обстановка в стране в условиях распространения коронавируса остается стабильной и контролируемой, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.

В ведомстве поделились статистическими данными о состоянии преступности за январь – март 2020 года после того, как в СМИ начали появляться публикации с различными версиями и прогнозными оценками о влиянии эпидемиологической ситуации на уровень и структуру преступности в стране.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что правоохранительные органы фиксируют рост преступности и это требует повышенного внимания.

Он отметил, что в настоящее время правоохранительные органы работают очень интенсивно и с повышенной нагрузкой. В то же время, несмотря на рост преступности, Песков выразил мнение, что не стоит "совсем сгущать краски".

Он добавил, что важно не поддаваться "истеричным проявлениям". В то же время Песков подчеркнул, что проблема роста преступности требует повышенного внимания.

Ранее президент России Владимир Путин призвал очистить стратегически важные отрасли экономики от криминала и выявлять преступные схемы с использованием позитивного опыта подобной работы.

Также стали известны регионы с наиболее высоким уровнем IT-преступности. Самыми криминальными с точки зрения виртуального пространства субъектами стали Ханты-Мансийский автономный округ, Чувашия, Республика Коми и Пензенская область.