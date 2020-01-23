В МВД назвали регионы РФ с самой высокой женской преступностью

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В минувшем году больше всего преступлений женщины совершили в Московской, Челябинской и Свердловской областях. Об этом сообщает портал News.ru со ссылкой на данные МВД России.

Достаточно высокий уровень женской преступности в 2019 году был зафиксирован в Ростовской области и Москве.

Минимальные показатели отмечались в Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в Ингушетии, Калмыкии и Севастополе. Всего в России в прошлом году женщины совершили около 142 тысяч преступлений.

Ранее в МВД сообщили, что число выявленных преступлений, связанных с продажей наркотиков, в первой половине 2019 года возросло более чем на 50%. Основные силы органов внутренних дел направлены на противодействие организованным формам наркобизнеса, отметили в ведомстве.

