В Кремле фиксируют рост преступности, однако сгущать краски не нужно – Песков

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что правоохранительные органы фиксируют рост преступности и это требует повышенного внимания, сообщает ТАСС.

Песков отметил, что в настоящее время правоохранительные органы работают очень интенсивно и с повышенной нагрузкой. В то же время, несмотря на рост преступности, Песков выразил мнение, что не стоит "совсем сгущать краски".

"Очень важно не выстраивать сейчас какие-то авральные графики на основе отдельных случаев, пусть даже они в ряде городов фиксируются", – прокомментировал Песков.

Он добавил, что важно не поддаваться "истеричным проявлениям". В то же время Песков подчеркнул, что проблема роста преступности требует повышенного внимания.

Ранее президент России Владимир Путин призвал очистить стратегически важные отрасли экономики от криминала и выявлять преступные схемы с использованием позитивного опыта подобной работы.

Также стали известны регионы с наиболее высоким уровнем IT-преступности. Самыми криминальными с точки зрения виртуального пространства субъектами стали Ханты-Мансийский автономный округ, Чувашия, Республика Коми и Пензенская область.