Шнуров выступил за использование матерных слов в фильмах

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров предлагает разрешить использование нецензурной лексики в российских фильмах. С такой идеей он выступил на заседании общественного совета комитета Госдумы по культуре, передает Агентство "Москва".

"Вы представляете себе, встречаются шофер и полицейский и начинают говорить канцеляризмами. Мы это все видим, естественно, зритель на это не идет, потому что это фальшь, он видит другую жизнь", – заявил он.

По мнению Шнурова, язык должен использоваться в полном объеме. В качестве примера он сравнил создателей кино с художниками. "Вы берете, отнимаете у художника красную краску и говорите: "Пиши закат". Никто ж не поспорит, что мы находимся в ситуации заката?" – пошутил он.

Также музыкант предложил отменить процедуру выдачи прокатных удостоверений на фильмы. Он посетовал на то, что кино в России лицензируется, а вся остальная деятельность культуры – нет.

"Давайте все лицензировать, ролики в Youtube, например. Вообще все. Давайте собирать комиссии по каждому незначительному поводу. Кто-то написал книгу – давайте собираться, читать и решать, выпускать или нет. Давайте обкомиссимся все: будем собирать комиссии по каждому незначительному поводу и лицензии выписывать. Я не понимаю смысл прокатного удостоверения", – заявил Шнуров.

В марте в Госдуме состоялись парламентские слушания по закону "О культуре", в которых участвовал Шнуров. За пределами зала слушаний он заявил, что ни в одной из стран нет министерства культуры. Шнуров подчеркнул, что будет отстаивать свою позицию "разогнать ведомство".

Позже министр культуры Владимир Мединский заявил, что государственные учреждения, занимающиеся культурой, есть в каждой стране. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, по его мнению, не понимает, о чем говорит.

Это не единственное резонансное высказывание Шнурова в тот день. Тогда же он отметил, что "Пушкин – наше не все". Позднее лидер "Ленинграда" объяснил, что имел в виду тот факт, что кроме Александра Пушкина в русской культуре существуют и другие поэты.