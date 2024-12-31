Около 2,3 тыс человек будут обеспечивать безопасность на новогодних праздниках в Москве

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Около 2,3 тысячи человек будут обеспечивать безопасность на новогодних праздниках в Москве, а в новогоднюю ночь – свыше 8,6 тысячи, рассказали в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции. Об этом пишет Агентство "Москва".

В свою очередь, в период праздничных богослужений 6 и 7 января будут задействованы примерно 14,5 тысячи специалистов. Так, более 7,8 тысячи народных дружинников ГКУ "Московская безопасность" окажут содействие правоохранительным органам в обеспечении безопасности на улицах столицы, в том числе на территориях возле храмов.

Дежурство народной дружины организовано и во время новогодних представлений в Кремле – там ежедневно собираются три смены по 40 человек.

Между тем парковка в городе будет бесплатной на всех улицах в новогодние праздники. С 30 декабря по 8 января бесплатной парковкой можно будет воспользоваться в местах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час. Также можно будет оставить автомобиль на парковках с динамическим тарифом. Однако места со шлагбаумом останутся платными.

Кроме того, бесплатным будет и проезд на метро, МЦК и наземном городском транспорте в новогоднюю ночь. Оплачивать проезд не придется с 20:00 до 06:00. Перевозить пассажиров будут 140 наиболее востребованных маршрутов наземного городского транспорта и 18 регулярных ночных маршрутов. Работу МЦД продлят до 03:00.

Вместе с тем к Новому году украсили электробусы, трамваи и поезда метро. Они будут представлены в "ледяном" и "зимнем" дизайнах. В новогодней оклейке будут курсировать 26 поездов метро. Это число вдвое превышает прошлогодний показатель. При этом особое внимание было уделено уникальному "Номерному" составу, который ходит на Замоскворецкой линии.