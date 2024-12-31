Архитектурно-художественная подсветка проработает в Москве всю новогоднюю ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Архитектурно-художественная подсветка зданий, мостов и станций метро будет работать в Москве всю новогоднюю ночь. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"В праздничные дни переведем подсветку на особый режим работы – в зависимости от технической возможности она будет менять цвет или включать динамический сценарий. Административные здания будут подсвечиваться всю ночь в период с 31 декабря по 7 января, хотя по регламенту должны отключать их в полночь", – отметил заммэра Петр Бирюков.

По его словам, подсветка на жилых домах будет работать всю ночь 31 декабря, 1, 6 и 7 января вместо обычного режима до 23:00.

Общее число светильников в системе наружного освещения и архитектурно-художественной подсветке в столице на сегодняшний день составляет более 1 миллиона.

Большинство световых конструкций горят 24 часа в сутки, не выключаясь и днем.

В этом году Москву украсили свыше 4,5 тысячи декоративных световых конструкций. В них использовали современное энергосберегающее оборудование.

Ранее Сергей Собянин назвал Москву одним из самых освещенных городов мира. При этом большая часть городских светильников относится к типу энергоэффективных и светодиодных, указал мэр. Вместе с тем подходят к концу работы по установке архитектурно-художественной подсветки на 30 столичных зданиях. В частности, подсвечиваться начнут Театр кукол имени С.В. Образцова, Музей-квартира Г. М. Кржижановского, ряд храмов и четыре обновленные школы.

