Архитектурно-художественная подсветка объектов Москвы будет работать всю новогоднюю ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Архитектурно-художественная подсветка зданий и мостов в Москве будет работать всю новогоднюю ночь. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Перевели архитектурно-художественную подсветку зданий и мостов на праздничный режим до 8 января включительно. Традиционно в новогоднюю ночь и на Рождество она будет работать до утра", – приводят слова Бирюкова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

В штатном режиме работы архитектурная подсветка объектов включается одновременно с наружным освещением. В 23:00 перестают подсвечиваться жилые дома, в 00:00 – административные здания, в 01:00 – вестибюли станций Московского метрополитена, в 03:00 – мосты в центре города.

Особенность подсветки заключается в ее способности работать при любой погоде. Светодиодные лампы в ней потребляют меньше энергии.

В период с 18:00 31 декабря до 07:00 1 января будет ограничен вход на Красную площадь. Также для москвичей и гостей столицы будет закрыт вход на площадь Революции и Манежную площадь.

На Тверской улице и в переулках ограничивать движение транспорта и пешеходов не будут. В период праздничных выходных там пройдут гуляния, ярмарки и другие развлекательные мероприятия для москвичей.



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