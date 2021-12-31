Сильный снегопад ожидается в Москве в новогоднюю ночь

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Обильный снегопад ожидается в Москве после 18:00 31 декабря. Об этом со ссылкой на заммэра столицы Петра Бирюкова сообщает телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

"Прирост свежевыпавшего снега за сутки может составить до 10 сантиметров", – отметил Бирюков.

Заммэра уточнил, что в городе уже подготовлено необходимое количество спецтехники, средств малой механизации, дворников и бригад ручной уборки, необходимых для проведения противогололедной обработки и очистки дорог и тротуаров.

"В 21:00 приступим к механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторим в шесть утра", – заключил Бирюков.

Столичные власти призывают водителей быть внимательнее на дорогах, строго соблюдать ПДД и с пониманием отнестись к работе городских служб.

Ранее в Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и налипания мокрого снега. Предупреждение по гололеду будет действовать до 12:00 2 января. Погодная опасность налипание мокрого снега сохранится до 21:00 1 января.

Между тем ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, что в ночь на воскресенье, 2 января, в Москве ожидается резкое похолодание. Температура опустится до –9…–10 градусов. По его словам, днем 2 января ожидается до –8…–10 градусов.