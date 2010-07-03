Проект бюджета Москвы позволит достичь небывалых темпов строительства метро – эксперт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Проект бюджета Москвы на ближайший год обеспечит высокие темпы строительства метро, передает Агентство "Москва" со ссылкой на директора Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаила Блинкина.

"Интересующие меня программы по транспорту и городской среде вполне разумны и по деньгам, и по объектному перечню. Будет 27 новых станций метрополитена за три года, то есть за всю историю Московского метрополитена таких темпов не было, и эти темпы будут продолжены", – отметил эксперт.

Блинкин добавил, что к концу бюджетного года порядка 95% жителей Москвы смогут добираться до метро пешком. По словам эксперта, еще 10-15 лет назад реализация такого плана не представлялась возможной.

Блинкин считает, что новый бюджет также пойдет на благоустройство города. Для этой цели власти выделили 105 миллиардов рублей.

"Благоустройство набережных Москвы-реки, реки Яуза – эта формулировка была записана в Генплане Москвы 85 лет назад, и всегда не доходили руки. Сейчас у московского правительства есть бюджет. Благоустройство набережных на всей протяженности – это очень серьезная задача, она поставлена в план, это очень хорошо, есть еще такие вещи как парковые зоны", – заключил Блинкин.

Как отметили ранее в департаменте экономической политики и развития, бюджет Москвы увеличился почти на 6 миллиардов рублей за девять месяцев текущего года благодаря торговому сбору. Рост доходов связан с тем, что в городе увеличилось количество объектов торговли, в 2019 году их число возросло на 6,4% – до 82 тысяч.

Обеспечить информирование жителей столицы о мерах социальной поддержки, которые они могут получать, позволяет финансирование городских СМИ из городского бюджета. В данном вопросе "город работает на себя", считает политолог Дмитрий Бабич.

Ранее Мосгордума в первом чтении приняла законопроект о городском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. По словам главы департамента финансов Москвы Елены Зяббаровой, в ближайшие три года планируется стабильное увеличение дохода бюджета на уровне 8% и выше.