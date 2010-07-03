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Москва 24

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Экономика

16:34

Торговый сбор принес бюджету Москвы 6 млрд рублей в 2019 году

город экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Бюджет Москвы увеличился почти на 6 миллиардов рублей за девять месяцев текущего года благодаря торговому сбору. Об этом сайту Москва 24 сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития.

"Поступления торгового сбора в бюджет Москвы за 9 месяцев составили 5,9 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 3,5%", – заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он пояснил, что рост доходов городского бюджета связан с тем, что в Москве увеличилось количество объектов торговли, которые выплачивают торговый сбор. В 2019 году их число возросло на 6,4% – до 82 тысяч.

Ефимов добавил, что в общей сложности с момента введения торговый сбор принес бюджету Москвы более 3 миллиардов рублей.
Торговый сбор действует в столице с июля 2015 года. Введение сбора привело к тому, что более 22 тысяч торговых объектов на территории Москве стали работать легально, а качество товаров и услуг возросло.

Ранее Мосгордума в первом чтении приняла законопроект о городском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. По словам главы департамента финансов Москвы Елены Зяббаровой, в ближайшие три года планируется стабильное увеличение дохода бюджета на уровне 8% и выше.

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