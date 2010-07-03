Политолог рассказал о пользе финансирования московских СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Финансирование городских СМИ из бюджета Москвы позволяет обеспечить информирование жителей столицы о мерах социальной поддержки, которые они могут получать. Такое мнение высказал политолог Дмитрий Бабич, передает Агентство "Москва".

Комментируя проект бюджета столицы, он отметил, что бюджетное финансирование городских СМИ является частью социальной поддержки населения. Если люди недостаточно информированы, то они не смогут воспользоваться многими социальными программами, которые работают для горожан.

Эффективные вложения в социальную сферу необходимо поддерживать освещением в СМИ. Именно поэтому в данном вопросе "город работает на себя", уверен эксперт.

Кроме того, московские медиа вынуждены конкурировать с федеральной прессой, а сделать это без городской поддержки очень сложно, поскольку у крупных изданий есть свои спонсоры и сложившиеся коллективы. "И тут, конечно, без городской поддержки не обойтись", – заключил Бабич.

Ранее Мосгордума в первом чтении приняла законопроект о городском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Депутаты отметили, что бюджет формировался на основе прогноза устойчивого темпа роста экономики и низкого темпа инфляции в ближайшие три года.

