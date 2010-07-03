Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

15:10

Политолог рассказал о пользе финансирования московских СМИ

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Финансирование городских СМИ из бюджета Москвы позволяет обеспечить информирование жителей столицы о мерах социальной поддержки, которые они могут получать. Такое мнение высказал политолог Дмитрий Бабич, передает Агентство "Москва".

Комментируя проект бюджета столицы, он отметил, что бюджетное финансирование городских СМИ является частью социальной поддержки населения. Если люди недостаточно информированы, то они не смогут воспользоваться многими социальными программами, которые работают для горожан.

Эффективные вложения в социальную сферу необходимо поддерживать освещением в СМИ. Именно поэтому в данном вопросе "город работает на себя", уверен эксперт.

Кроме того, московские медиа вынуждены конкурировать с федеральной прессой, а сделать это без городской поддержки очень сложно, поскольку у крупных изданий есть свои спонсоры и сложившиеся коллективы. "И тут, конечно, без городской поддержки не обойтись", – заключил Бабич.

Ранее Мосгордума в первом чтении приняла законопроект о городском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Депутаты отметили, что бюджет формировался на основе прогноза устойчивого темпа роста экономики и низкого темпа инфляции в ближайшие три года.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика