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Город

19:06

Власти Москвы рассказали о важности столичных СМИ

город общество

Фото: depositphotos/IxMaster

Руководитель департамента средств массовой информации и рекламы Москвы Иван Шубин рассказал о выделении средств бюджета города на функционирование столичных СМИ. Об этом сообщило Агентство "Москва".

"Средства массовой информации – это самый важный и востребованный источник новостей для москвичей. Задача департамента – это обеспечивать ежедневное и постоянное круглосуточное доведение информации до москвичей о событиях в городе, в том числе обо всех городских программах, об их влиянии на жизнь москвичей", – объяснил специалист.

По словам Шубина, столичные СМИ и департамент средств массой информации и рекламы вместе реализуют положения стратегий государственной национальной политики. Глава ведомства объяснил, что городские источники формируют неприятие идеологии терроризма, пропагандируют здоровый образ жизни и поддерживают систему традиционных национальных ценностей.

Ранее стало известно, что значительная часть средств бюджета Москвы на 2020 год будет выделена на социальную поддержку граждан. Кроме того, планируется повысить финансирование образования и увеличить расходы на здравоохранение.

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