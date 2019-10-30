В Мосгордуме приняли новый проект бюджета

Впервые за 26 лет в Мосгордуме повестку обсуждали порядка 10-ти часов. Половину времени посвятили бюджету города. Законопроект принят в первом чтении.

К первому чтению главного финансового документа города приступили не сразу. Жаркие споры разгорелись еще во время принятия решений по другим пунктам повестки.

На что пойдут деньги из бюджета? Подробнее – в сюжете телеканала "Москва 24".