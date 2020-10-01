Скейт-парк открыли в Сосенском

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ТиНАО на территории жилого комплекса "Испанские кварталы" в поселении Сосенское открыли первый бетонный скейт-парк. Объект выполнен из шумопоглощающего и устойчивого к внешним воздействиям высокопрочного монолита, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, скейт-парк возвели за счет средств инвестора.

"Активные жители и те, кто только открывает для себя катание на досках, уже успели протестировать скейт-парк площадью 450 квадратных метров. Они признали экстрим-зону достаточно сложной, но при этом безопасной", – приводятся в сообщении слова Пятовой.

Она добавила, что инвестиции в объект превысили пять миллионов рублей. Кроме того, скейт-парк будет оставаться удобным и безопасным в течение 10 лет.

В ближайшее время в Сосенском планируется открыть тренажерную зону и площадку для игры в футбол, волейбол и баскетбол.

Ранее скейт-парк площадью более 500 квадратных метров появится в парке "Дружбы" на севере Москвы. Работы по обустройству новых спортивных площадок начались летом этого года. Три из них расположатся в северной части парка, в районе дома № 4, корпуса 3, на улице Фестивальной. Еще одну откроют напротив дома № 32 на улице Лавочкина.

