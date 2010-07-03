Каток и скейт-парк появятся у Курчатовского института

Площадки для мини-футбола, волейбола и баскетбола, каток, скейт-парк и теннисный корт появятся около Курчатовского института. Объявлен аукцион на право благоустройства территории, говорится на портале мэра и правительства столицы.
"Представленная процедура должна преобразить территорию вблизи одного из крупнейших научных центров России по атомной науке и технике – Курчатовского института", – рассказал глава департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.
Начальная стоимость контракта составила 332 миллиона рублей. Заявки на участие принимаются до 22 июля.
"Сейчас на территории расположен спортивный стадион, но он находится в плачевном состоянии, хоть и продолжает пользоваться популярностью в районе", – рассказал замдиректора по благоустройству ГБУ "Автомобильные дороги СЗАО" (заказчик работ. – Прим. ред.) Алексей Иванов.
До конца года вблизи спортивного городка появятся цветники с многолетними растениями общей площадью 320 квадратных метров, летний лекторий. Будут высажены около двух тысяч деревьев.
На территории также планируют создать "Тропу науки" – асфальтированную дорожку с арт-объектами в виде атомов.
Ранее сообщалось, что почти 60 дворовых территорий в Центральном административном округе столицы обустроит победитель аукциона с учетом пожеланий москвичей. Специалисты восстановят 80 тысяч квадратных метров газона, произведут посадку 166 деревьев и свыше девяти тысяч кустарников, обустроят 600 квадратных метров цветников.
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