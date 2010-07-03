Почти 40 дворовых территорий благоустроят в Тверском районе

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В Тверском районе до конца лета 2019 года приведут в порядок почти 40 дворовых территорий. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу префектуры Центрального административного округа столицы.

"Специалисты управляющей организации до конца лета благоустроят 36 дворовых территорий в Тверском районе", – сообщили в ведомстве.

Кроме того, к осени планируется восстановить и благоустроить детские площадки.

Ранее сообщалось, что в ТиНАО планируется построить 12 новых поликлиник. Об этом сообщил глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.