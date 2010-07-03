Работы по уходу за деревьями и кустарниками начались в центре столицы

В центре столицы начались летние работы по уходу за деревьями и кустарниками, которые были высажены в 2016–2019 годах в рамках программы городского благоустройства, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Работы идут на улицах Садового кольца от Триумфальной до Смоленской площади.
"Там растут липы, клены и рябины. До конца июля обработают все растения на этих улицах. Затем специалисты позаботятся о липах на улице Тверской и других деревьях, высаженных в соседних переулках. Внимание растениям уделят не только в центре города", – говорится в сообщении.
Уход за деревьями и кустарниками включает в себя обрезку, защиту от болезней и вредителей, подкормку и полив. Помимо обрезки, в июле пропалывают приствольные круги.
Всего в рамках программы высадили более 13 тысяч деревьев и 300 тысяч кустарников.
Ранее сообщалось, что в Красносельском районе до конца августа текущего года благоустроят две дворовые территории. Во дворах заменят малые архитектурные формы и асфальтобетонное покрытие, установят дополнительные опоры освещения. Также в плане озеленение объекта. Во дворах высадят кустарники, деревья и цветы.
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