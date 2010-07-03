Почти 60 дворовых территорий ЦАО обустроят с учетом пожеланий москвичей

Почти 60 дворовых территорий в Центральном административном округе столицы обустроит победитель аукциона с учетом пожеланий москвичей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента столицы по конкурентной политике.
"Работы будут выполнены на 58 дворовых территориях в центре города. Несмотря на большой объем и разнообразие проводимых работ – от замены асфальта до установки игровых или спортивных элементов, ожидаем со стороны бизнеса высокий интерес к аукциону", – приводятся в материале слова главы департамента Геннадия Дегтева.
В пресс-службе рассказали, что планируется произвести ремонт 65 тысяч квадратных метров асфальтированного покрытия, ремонт спортивного покрытия, игровых площадок и площадок для выгула животных.
Также специалисты восстановят 80 тысяч квадратных метров газона, произведут посадку 166 деревьев и свыше девяти тысяч кустарников, обустроят 600 квадратных метров цветников. Помимо этого, на территории комплекса появятся лавочки, урны, фонари, игровое и спортивное оборудование.
Ранее сообщалось, что в Красносельском районе до конца августа текущего года благоустроят две дворовые территории. Во дворах заменят малые архитектурные формы и асфальтобетонное покрытие, установят дополнительные опоры освещения. Также в плане озеленение объекта. Во дворах высадят кустарники, деревья и цветы.
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