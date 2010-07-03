Потяеву переназначили на должность московского омбудсмена

Фото: Москва 24/Александр Авилов



Татьяна Потяева переназначена на пост столичного уполномоченного по правам человека. Такое решение приняли депутаты Московской городской думы.

Срок действия ее полномочий – пять лет, уточняет Агентство "Москва". Должность омбудсмена она занимает с 2014 года.

За ее кандидатуру проголосовал 41 депутат, против – один.

С 1974 года Потяева работала в сфере образования. В 1994 году ей присвоили почетное звание "Заслуженный учитель Российской Федерации". Является кандидатом экономических наук, академиком Академии творческой педагогики. В 2005-2009 годах Потяева была депутатом Московской городской думы четвертого созыва, заместителем председателя комиссий по науке и образованию и по социальной политике и трудовым отношениям.

