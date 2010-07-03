Нового детского омбудсмена Москвы утвердят до конца ноября

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Нового уполномоченного по правам ребенка в Москве планируется утвердить до конца ноября. На эту должность сейчас рассматриваются шесть кандидатов.

"Есть кандидатуры на должность детского омбудсмена, их шесть человек. Назвать пока не могу, с каждым из них надо побеседовать, понять, кого мы реально будем выдвигать, чтобы Анна Кузнецова (Уполномоченный при президенте по правам ребенка. – Прим. ред.) в соответствии с законом с ними познакомилась, тогда назову. <...> Надеюсь, что в рамках ноября мы этот вопрос решим", – передает ТАСС слова уполномоченного по правам человека в Москве Татьяны Потяевой.

Предыдущим детским омбудсменом Москвы был Евгений Бунимович. Он заступил на эту должность в 2009 году. В этом году он выдвинул свою кандидатуру в депутаты Мосгордумы седьмого созыва от партии "Яблоко". 8 сентября был избран по шестому одномандатному округу, поэтому покинул пост омбудсмена.

Евгений Бунимович – заслуженный учитель России, поэт, публицист, правозащитник, общественный деятель. В апреле он посоветовал родителям не вести аккаунты в соцсетях вместо своих детей. Он заявил, что участились такие случаи, и это может привести к психологическим травмам у ребенка.

