Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

13:36

Нового детского омбудсмена Москвы утвердят до конца ноября

власть общество дети

Фото: depositphotos/Veresovich

Нового уполномоченного по правам ребенка в Москве планируется утвердить до конца ноября. На эту должность сейчас рассматриваются шесть кандидатов.

"Есть кандидатуры на должность детского омбудсмена, их шесть человек. Назвать пока не могу, с каждым из них надо побеседовать, понять, кого мы реально будем выдвигать, чтобы Анна Кузнецова (Уполномоченный при президенте по правам ребенка. – Прим. ред.) в соответствии с законом с ними познакомилась, тогда назову. <...> Надеюсь, что в рамках ноября мы этот вопрос решим", – передает ТАСС слова уполномоченного по правам человека в Москве Татьяны Потяевой.

Предыдущим детским омбудсменом Москвы был Евгений Бунимович. Он заступил на эту должность в 2009 году. В этом году он выдвинул свою кандидатуру в депутаты Мосгордумы седьмого созыва от партии "Яблоко". 8 сентября был избран по шестому одномандатному округу, поэтому покинул пост омбудсмена.

Евгений Бунимович – заслуженный учитель России, поэт, публицист, правозащитник, общественный деятель. В апреле он посоветовал родителям не вести аккаунты в соцсетях вместо своих детей. Он заявил, что участились такие случаи, и это может привести к психологическим травмам у ребенка.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика