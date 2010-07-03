Мобильные пункты проверки на ВИЧ-инфекцию разместят в Москве

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Москвичам предложили бесплатно провериться на ВИЧ-инфекцию в мобильных пунктах тестирования. Их разместят около торговых центров и культурно-развлекательных заведений, передают РИА Новости.

Диагностика состоится в рамках акции "Тест на ВИЧ: экспедиция 2019».Бесплатное и анонимное тестирование пройдет 1 ноября. На проверку потребуется не больше 15 минут.

Организатором акции выступили министерство здравоохранения Росии и Горьковский автомобильный завод. Проект "Тест на ВИЧ: экспедиция 2019" стартовал 17 июня. К текущему моменту мобильные пункты были развернуты в 191 городе 40 регионов страны. На Москве акция завершится.

В России летом утвердили положение об организации обеспечения инфицированных ВИЧ лекарственными препаратами. По новому распоряжению, объем поставок формируется с учетом рекомендаций и среднекурсовой дозы лекарства на основе ежемесячной фактической потребности больных