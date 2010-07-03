Минздрав назвал число половых партнеров у россиянок до брака

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Женщины до замужества имеют 1–2 половых партнера, мужчины до женитьбы 6–8 партнерш. Об этом рассказал главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Аполихин, добавив, что частая смена половых партнеров может привести к заражению различными инфекциями.

"Если у женщин до брака в среднем 1–2 половых партнера, то у мужчин 6–8", – приводит слова Аполихина РИА Новости.

По его словам, от "первого раза" до замужества в среднем проходит около 10 лет.

Также специалист подчеркнул, что частая смена партнеров может привести к заражению инфекциями, что в свою очередь способно вызывать различные заболевания, в том числе бесплодие.

Ранее в Минздраве назвали самые распространенные заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП). Как оказалось, трихомоноз лидирует со значительным отрывом из-за хорошей диагностики и яркой симптоматики.

Второе место занимают хламидийные инфекции, третье – аногенитальные бородавки. Далее следуют сифилис, аногенитальная герпетическая вирусная инфекция и гонококковая инфекция.

В ведомстве отметили, что с каждым годом число больных половыми инфекциями сокращается. Самый заметный прорыв наблюдается в профилактике гонореи – с 2012 по 2017 год число выявленных случаев сократилось почти втрое – с 52 тысяч до 16,3.

Кроме того, в России, по данным Минздрава, в прошлом году уровень заболеваемости сифилисом составил 16,5 случая на 100 тысяч человек. Показатель заболеваемости, по сравнению с 2000 годом, снизился почти в десять раз: тогда уровень заболеваемости составлял 165,7 случая на 100 тысяч человек.