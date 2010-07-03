Полицейские изъяли около 700 боеприпасов у подозреваемых в краже квадроцикла

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Фото: depositphotos/blinow61
Подмосковные полицейские задержали подозреваемых в краже квадроцикла, а также незаконном хранении около 700 боеприпасов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяну Петрову.
По ее словам, двое мужчин проникли в гараж, который находится на территории дачного участка в деревне Лисенки городского округа Серпухов, и украли квадроцикл, а также электроинструменты. Сумма ущерба составила более 600 тысяч рублей.
Злоумышленников задержали в ходе оперативных мероприятий.
"В ходе обыска принадлежащих им гаражей обнаружены и изъяты: три квадроцикла, электроинструменты, навигаторы, наборы ключей и замков, а также около 700 боеприпасов различного калибра", – сказала Петрова.
Она отметила, что согласно результатам исследования, 42 патрона относятся к категориям боеприпасов для боевого и нарезного огнестрельного оружия.
По факту произошедшего было возбуждено два уголовных дела. Задержанных поместили под домашний арест.
Ранее полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали москвича за хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. При обыске в квартире подозреваемого на улице Обручева нашли 141 патрон различного калибра, револьвер, изготовленный промышленным способом в 1929 году, ручную осколочную оборонительную гранату Ф-1 и ручную противотанковую гранату РПГ-40, снаряженные бризантным взрывчатым веществом.
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