Платформу станции Гражданская МЦД реконструируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Станцию Гражданская, которая войдет в состав МЦД-2 "Курско-Рижский", будут реконструировать в рамках второго этапа реализации проекта Московских центральных диаметров. Об этом сайту Москва 24 сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортного инфраструктуры.
На станции планируют перестроить пассажирскую платформу, во всю длину установят навесы. Также для комфорта пассажиров обустроят два конкорса.
"Сейчас в рамках подготовки к запуску МЦД ведутся работы по обновлению покрытия платформ, устанавливают лавочки, урны и стойки экстренного вызова", – сообщили в пресс-службе департамента.
Сейчас специалисты продолжают работы по благоустройству станций МЦД. В ближайшее время на платформах, которые станут частью первых двух диаметров, будет обновлена навигация, появятся пункты охраны. Здания, торцы платформ и другие элементы станций оформят в цветах диаметров.
Первые диаметры начнут работу уже в конце этого года. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" представляют собой 132 километра путей и 66 станций. На 27 платформах диаметров будут построены переходы на станции метро, МЦК и железной дороги. Ожидается, что общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллиона жителей Москвы и области.
Кроме того, на 20 станциях МЦД построят 23 новых подземных вестибюля. Работы по строительству подземных вестибюлей запланированы на второй этап проекта Московских центральных диаметров.
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