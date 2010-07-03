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Город

12:51

Прилегающую к двум первым маршрутам МЦД территорию благоустроят

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Прилегающая к зоне запуска МЦД-1 и МЦД-2 территория будет благоустроена. Речь идет о создании новых общественных пространств и преобразовании пристанционных зон. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, специалисты уже проанализировали городскую среду и наметили наиболее перспективные зоны для благоустройства. Были подготовлены рекомендации по применению основных материалов, использованию архитектурных форм на следующих стадиях проектирования. Проект предусматривает создание безопасных пешеходных зон, систему велодорожек, а также устройство зон отдыха.

Ранее в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры рассказали, что на первых маршрутах МЦД построят 23 новых подземных вестибюля. Работы по строительству подземных вестибюлей запланированы на второй этап проекта Московских центральных диаметров.

Запуск первых диаметров запланирован на конец текущего года. Ожидается, что в рамках проекта общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллиона жителей Москвы и области. Первые два сквозных маршрута улучшат транспортную доступность более 45 районов Москвы и шести городов области.

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