В ЦДМ на Лубянке представили новые уличные витрины

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центральный детский магазин (ЦДМ) на Лубянке в Москве представил шесть новых уличных витрин, созданных по мотивам детских литературных произведений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе магазина.

"Каждая из новых витрин ЦДМ является настоящим произведением искусства. Концепция проекта объединяет все лучшее, что создавалось в русском фольклоре, литературе и мультипликации для детей. В оформлении мы впервые использовали уникальные материалы и технологии, которые позволяют оживить сказку и показать красочные шоу", – приводит пресс-служба слова гендиректора ЦДМ Светланы Фарниевой.

На каждой витрине размещен специальный QR-код, отсканировав который можно прослушать аудиосказки. Витрины дополнены сказочными арт-объектами и персонажами.

Самой большой витриной стала "Красная Шапочка". На ней на площади 40 квадратных метров в деталях изображена встреча главной героини с Волком. Остальные витрины посвящены произведениям "Конек-горбунок", "Сказка о царе Салтане", "Незнайка в Солнечном городе", "Царевна-лягушка" и "Руслан и Людмила".

В августе ЦДМ организует бесплатные тематические экскурсии "Ожившие сказки". Посетить их смогут семьи с детьми старше пяти лет по предварительной регистрации.

До этого юных жителей столицы пригласили посетить специальную программу в "Лужниках". Ее мероприятия организуют в рамках Московского урбанистического форума (МУФ), который пройдет в столице с 1 августа по 10 сентября. В частности, гости форума смогут построить город в интерактивной песочнице, принять участие в подвижных играх, попробовать себя в управлении мини-экскаваторами.

