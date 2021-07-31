Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
На портале "Узнай Москву" появился виртуальный тур по Дому Наркомфина. Здание было построено в 1930 году для работников Народного комиссариата финансов СССР (Наркомфина). Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В ходе вириальной прогулки пользователи могут увидеть интерьеры и планировку необычного здания на Новинском бульваре.
Дом состоит из жилого и коммунального корпусов, а в отдалении находится здание прачечной. В жилом корпусе располагались квартиры-ячейки, в коммунальном столовая с кухней, библиотека (клуб), детский сад.
"На фотопанорамах есть северный и южный входы, общественная гостиная, коммунальный и жилой блоки. В программу экскурсии включены крыши с террасами и солярием и некоторые квартиры-ячейки типа F и K", – приводятся в материале слова главы столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Как уточняется, пользователи могут увидеть помещения, где находились спортзал, столовая, клуб, детский сад, подняться на крыши, где были террасы для занятий физкультурой, принятия солнечных ванн и прогулок с детьми.
Всего в виртуальной прогулке собрано 15 уникальных фотопанорам отреставрированного здания.
Ранее портал "Узнай Москву" представил прогулочный маршрут по району Щукино. Во время прогулки можно будет ознакомиться с военным прошлым города и района в частности, увидеть дом физика Игоря Курчатова и побывать в лесу, где растут столетние деревья. Прогулка начнется у второго выхода из метро "Октябрьское поле", получившее свое название в честь исторической местности, на которой сейчас находится современное Щукино. От метро участники прогулки могут пройти в сторону улицы Маршала Соколовского.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: