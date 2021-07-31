Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

На портале "Узнай Москву" появился виртуальный тур по Дому Наркомфина. Здание было построено в 1930 году для работников Народного комиссариата финансов СССР (Наркомфина). Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В ходе вириальной прогулки пользователи могут увидеть интерьеры и планировку необычного здания на Новинском бульваре.

Дом состоит из жилого и коммунального корпусов, а в отдалении находится здание прачечной. В жилом корпусе располагались квартиры-ячейки, в коммунальном столовая с кухней, библиотека (клуб), детский сад.

"На фотопанорамах есть северный и южный входы, общественная гостиная, коммунальный и жилой блоки. В программу экскурсии включены крыши с террасами и солярием и некоторые квартиры-ячейки типа F и K", – приводятся в материале слова главы столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Как уточняется, пользователи могут увидеть помещения, где находились спортзал, столовая, клуб, детский сад, подняться на крыши, где были террасы для занятий физкультурой, принятия солнечных ванн и прогулок с детьми.

Всего в виртуальной прогулке собрано 15 уникальных фотопанорам отреставрированного здания.

Ранее портал "Узнай Москву" представил прогулочный маршрут по району Щукино. Во время прогулки можно будет ознакомиться с военным прошлым города и района в частности, увидеть дом физика Игоря Курчатова и побывать в лесу, где растут столетние деревья. Прогулка начнется у второго выхода из метро "Октябрьское поле", получившее свое название в честь исторической местности, на которой сейчас находится современное Щукино. От метро участники прогулки могут пройти в сторону улицы Маршала Соколовского.

