Поиграть в советские автоматы можно будет в павильоне МЦД 1 июня

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Поиграть в советские автоматы и посмотреть мультфильмы можно будет в павильоне Московских центральных диаметров в Международный день защиты детей, 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Весь день там будут доступны автоматы "Баскетбол", "Морской бой", "Хоккей" из Музея советских игровых автоматов. Пройдут интерактивные игры "Егор, давай во двор!" – это новый формат всем известных дворовых игр с использованием элементов дополненной реальности.

Для участия нужно предварительно зарегистрироваться. Активные участники получат подарки: наборы от музея, сувениры в стилистике МЦД, браслеты и брелоки "Москвенок" с функционалом транспортной карты "Тройка".

Днем в павильоне покажут мультфильмы "Простоквашино", "Чебурашка" и "Бременские музыканты". В 14:00 состоится бесплатный мастер-класс для детей по оригами. Вечером начнется показ мультфильмов для взрослой аудитории, таких как "Фильм, фильм, фильм", "Я подарю тебе звезду" и других.

Павильон МЦД находится на площади у Киевского вокзала. Он работает каждый день с 9:00 до 21:00. Вход свободный. Здесь можно узнать информацию о проекте МЦД, познакомиться с маршрутами диаметров и побывать в поезде "Иволга", полноразмерный макет которого установлен в павильоне.

Праздничную программу для детей подготовят также на фестивале "Красная площадь". На Красной площади развернутся книжные ряды и шатры. Для детей там организуют свыше 190 познавательных мероприятий.

День защиты детей можно будет отметить в 19 городских парках. В зеленых зонах отдыха пройдут концерты, мастер-классы и спортивные игры. Четыре тематические платформы разместят на Цветном бульваре.