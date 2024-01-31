Более 31 тыс человек посетили светотехническое шоу "Говорит Москва!" за месяц

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 31 тысячи человек за месяц посетили новое светотехническое шоу "Говорит Москва!" в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.

По его словам, данное шоу является неотъемлемой частью павильона.

"В начале каждого часа по будням и каждые 30 минут по выходным и праздничным дням посетители могут насладиться световыми представлениями на фоне архитектурного макета города", – сообщил Левкин.

Шоу погружает зрителей в ритм мегаполиса, производя шум московского метро, объявления на вокзалах города, бой кремлевских курантов и прочие звуки.

Также в павильоне "Макет Москвы" можно посмотреть еще несколько представлений, в частности, "Московские окна", "Я шагаю по Москве", "Лучший город земли", "Архитектурные стили" и прочие.

К примеру, шоу "История Москвы" расскажет зрителям о становлении и развитии столицы, а представление "Москва Булгакова" посвящено местам, в которых происходило действие знаменитого романа писателя "Мастер и Маргарита".

Посещение павильона "Макет Москвы" бесплатное. Ознакомиться с более подробной информацией о его работе и расписании шоу можно на сайте павильона. Записаться на экскурсии можно через мобильное приложение "Макет Москвы".

Ранее Сергей Левкин рассказал, что почти 512 тысяч человек посетили павильон "Макет Москвы" в 2023 году. Он подчеркнул, что павильон является одним из самых больших в мире архитектурных макетов города.

Заммэра столицы Наталья Сергунина сообщила, что музеи, которые находятся на территории ВДНХ, посетили порядка 2,5 миллиона москвичей в прошлом году. Это на 25% больше, чем в 2022 году.

Больше 500 тыс человек посетили павильон "Макет Москвы"