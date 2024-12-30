30 декабря, 15:38Город
Красная площадь закроется для посещения в новогоднюю ночь
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Красная площадь будет закрыта для посещения в новогоднюю ночь. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД РФ.
Ограничения начнут действовать с 18:00 31 декабря и продлятся до 08:00 1 января. При этом ГУМ-каток будет работать в соответствии с расписанием.
Между тем парковка в городе будет бесплатной на всех улицах в новогодние праздники. С 30 декабря по 8 января бесплатной парковкой можно будет воспользоваться в местах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час. Также можно будет оставить автомобиль на парковках с динамическим тарифом. Однако места со шлагбаумом останутся платными.
Кроме того, бесплатным будет и проезд на метро, МЦК и наземном городском транспорте в новогоднюю ночь. Оплачивать проезд не придется с 20:00 до 06:00. Перевозить пассажиров будут 140 наиболее востребованных маршрутов наземного городского транспорта и 18 регулярных ночных маршрутов. Работу МЦД продлят до 03:00.
Вместе с тем к Новому году украсили электробусы, трамваи и поезда метро. Они будут представлены в "ледяном" и "зимнем" дизайнах. В новогодней оклейке будут курсировать 26 поездов метро. Это число вдвое превышает прошлогодний показатель. При этом особое внимание было уделено уникальному "Номерному" составу, который ходит на Замоскворецкой линии.
Городские службы столицы будут работать в усиленном режиме в новогодние праздники