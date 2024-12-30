Красная площадь закроется для посещения в новогоднюю ночь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Красная площадь будет закрыта для посещения в новогоднюю ночь. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД РФ.

Ограничения начнут действовать с 18:00 31 декабря и продлятся до 08:00 1 января. При этом ГУМ-каток будет работать в соответствии с расписанием.

Между тем парковка в городе будет бесплатной на всех улицах в новогодние праздники. С 30 декабря по 8 января бесплатной парковкой можно будет воспользоваться в местах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час. Также можно будет оставить автомобиль на парковках с динамическим тарифом. Однако места со шлагбаумом останутся платными.

Кроме того, бесплатным будет и проезд на метро, МЦК и наземном городском транспорте в новогоднюю ночь. Оплачивать проезд не придется с 20:00 до 06:00. Перевозить пассажиров будут 140 наиболее востребованных маршрутов наземного городского транспорта и 18 регулярных ночных маршрутов. Работу МЦД продлят до 03:00.

Вместе с тем к Новому году украсили электробусы, трамваи и поезда метро. Они будут представлены в "ледяном" и "зимнем" дизайнах. В новогодней оклейке будут курсировать 26 поездов метро. Это число вдвое превышает прошлогодний показатель. При этом особое внимание было уделено уникальному "Номерному" составу, который ходит на Замоскворецкой линии.

