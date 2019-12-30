Снегопад в Москве не повлиял на работу Шереметьево

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Снегопад не повлиял на работу столичного аэропорта Шереметьево. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, аэропорт работает в штатном режиме. Все рейсы выполняются согласно расписанию. Взлетно-посадочные полосы расчищаются от снега и обрабатываются специальными реагентами, которые препятствуют образованию льда.

В Шереметьево подчеркнули, что аэропорт обеспечивает взлет и посадку самолетов в любых погодных условиях.

Ранее сообщалось, что терминал С аэропорта Шереметьево собираются открыть для пассажиров 17 января 2020 года. Он войдет в Северный терминальный комплекс воздушной гавани. Пропускная система нового терминала составит 20 миллионов пассажиров в год.

В сентябре аэропорт открыл третью взлетно-посадочную полосу. Благодаря ей пропускная способность аэродрома увеличится с 65 до 90 взлетно-посадочных операций в час. Шереметьево стал первым аэропортом в России с тремя ВПП.

