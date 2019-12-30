Эксперт объяснил возможное переименование всех самолетов в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев прокомментировал возможное создание единого названия для всех гражданских самолетов, произведенных в России. По его словам, это целесообразно и соответствует международной практике, передает ИА "НСН".
Пантелеев напомнил, что Airbus тоже создавался на базе нескольких компаний.
"Естественно, помимо звучного и понятного для россиян и иностранцев названия и удачного начертания логотипа, не стоит забывать и о самом важном: и продукция, и сервисы новой компании должны отвечать требованиям рынка, заказчиков", – сказал эксперт.
При этом Пантелеев выразил мнение, что сперва нужно создать гражданский дивизион, а потом проводить ребрендинг.
По его словам, если гражданские проекты выделят в отдельную компанию, то это сократит санкционные риски.
"Если режим санкций в отношении производителя военных самолетов будет более строгий, то никакого смысла распространять его на гражданского производителя не будет. Если, конечно, речь не о рыночной борьбе, а о достижении тех целей, которые наши "партнеры" декларируют", – сказал Пантелеев.
Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что все гражданские самолеты, которые производятся в России, могут переименовать и сделать линейку самолетов, объединенных одним названием.
Он отметил, что ребрендинг заключается в том, чтобы сформировать позиционирование структуры, занимающейся созданием самолетов гражданской авиации.
Все российские авиалайнеры хотят переименовать под линейку с единым названием
Ранее сообщалось, что в мире и в России сохраняется спрос на самолеты Sukhoi Superjet 100, несмотря на катастрофу, которая произошла в Шереметьево 5 мая. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, "разум берет свое" и покупатели не готовы отказываться от российской разработки.
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