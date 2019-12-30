Все российские гражданские самолеты могут переименовать

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Все гражданские самолеты, которые производятся в России, могут переименовать и сделать линейку самолетов, объединенных одним названием. Об этом сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
Он отметил, что ребрендинг заключается в том, чтобы сформировать позиционирование структуры, занимающейся созданием самолетов гражданской авиации.
"Возможно, целевая модель – это сделать единую линейку под единым названием всех самолетов. По крайней мере, именно такая практика принята на рынке гражданской авиации", – сказал Слюсарь в интервью РИА Новости.
По его словам, под ребрендингом следует понимать процесс, связанный с формированием Дивизиона гражданской авиации, в который вошел набор активов, занимающихся гражданскими проектами.
"Эти процессы требуют правильного рыночного позиционирования, которое бы объясняло корпоративные и технологические процессы, происходящие в отрасли", – подчеркнул Слюсарь.
Все российские авиалайнеры хотят переименовать под линейку с единым названием
Минпромторг, как стало известно ранее, планирует потратить еще почти 15 миллиардов рублей на разработку самолета SSJ-New. При этом максимальное количество деталей будет произведено в России. Общие расходы на производство могут достичь суммы в 18,5 миллиарда рублей и превысить ее.
Согласно плану-графику ведомства, до 15 декабря 2021 года будут проведены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по программе SSJ в модификации с наименьшим количеством импортных деталей.
Первый этап разработки осуществляет компания "Гражданские самолеты Сухого". Контракт был подписан в мае 2019 года на сумму 3,5 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что в мире и в России сохраняется спрос на самолеты Sukhoi Superjet 100, несмотря на катастрофу, которая произошла в Шереметьево 5 мая. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, "разум берет свое" и покупатели не готовы отказываться от российской разработки.
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