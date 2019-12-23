Названа сумма расходов на улучшенный самолет SuperJet

10:29
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Минпромторг планирует потратить еще почти 15 миллиардов рублей на разработку самолета SSJ-New. При этом максимальное количество деталей будет произведено в России. Общие расходы на производство могут достичь суммы в 18,5 миллиарда рублей и превысить ее, сообщает РБК.
Согласно плану-графику ведомства, до 15 декабря 2021 года будут проведены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по программе SSJ в модификации с наименьшим количеством импортных деталей. Разработка включена в программу "Развитие авиационной промышленности на 2013-2035 годы".
Первый этап разработки осуществляет компания "Гражданские самолеты Сухого". Контракт был подписан в мае 2019 года на сумму 3,5 миллиарда рублей. ГСС предоставит министерству промышленности и торговли схемы и технические задания, а также сопутствующую документацию по проекту.
Импортозамещение в рамках строительства новых "Суперджетов" может повлиять на снижение стоимости систем, и актуально, если есть риск лишиться иных каналов поставок или если новые детали значительно улучшают характеристики воздушного судна. Как заявил исполнительный директор агентства "Авиапорт", проект может подойти покупателям, на которых действуют те или иные санкции. В качестве примера эксперт привел Иран, заинтересованный в обновлении парка гражданской авиации.
Ранее сообщалось, что в мире и в России сохраняется спрос на самолеты Sukhoi Superjet 100, несмотря на катастрофу, которая произошла в Шереметьево 5 мая. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, "разум берет свое" и покупатели не готовы отказываться от российской разработки.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: