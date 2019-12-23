Названа сумма расходов на улучшенный самолет SuperJet

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Минпромторг планирует потратить еще почти 15 миллиардов рублей на разработку самолета SSJ-New. При этом максимальное количество деталей будет произведено в России. Общие расходы на производство могут достичь суммы в 18,5 миллиарда рублей и превысить ее, сообщает РБК.

Согласно плану-графику ведомства, до 15 декабря 2021 года будут проведены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по программе SSJ в модификации с наименьшим количеством импортных деталей. Разработка включена в программу "Развитие авиационной промышленности на 2013-2035 годы".

Первый этап разработки осуществляет компания "Гражданские самолеты Сухого". Контракт был подписан в мае 2019 года на сумму 3,5 миллиарда рублей. ГСС предоставит министерству промышленности и торговли схемы и технические задания, а также сопутствующую документацию по проекту.

Импортозамещение в рамках строительства новых "Суперджетов" может повлиять на снижение стоимости систем, и актуально, если есть риск лишиться иных каналов поставок или если новые детали значительно улучшают характеристики воздушного судна. Как заявил исполнительный директор агентства "Авиапорт", проект может подойти покупателям, на которых действуют те или иные санкции. В качестве примера эксперт привел Иран, заинтересованный в обновлении парка гражданской авиации.

Ранее сообщалось, что в мире и в России сохраняется спрос на самолеты Sukhoi Superjet 100, несмотря на катастрофу, которая произошла в Шереметьево 5 мая. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, "разум берет свое" и покупатели не готовы отказываться от российской разработки.

