Бесплатный каток появился у МЦК Лужники

Бесплатный каток и пункт проката коньков открылись у станции МЦК Лужники, сообщает пресс-служба столичной подземки.

Каток сделан из синтетического льда. На ледовой площадке размером 200 квадратных метров одновременно смогут кататься порядка 30 человек.

Работать каток будет каждый день с 10:00 до 0:00 с 30 декабря до 15 января. В понедельник, 31 декабря, ледовая площадка будет доступна до 22:00.

У катка есть ячейки для хранения вещей посетителей и пункт проката коньков. В нем есть мужские и женские модели коньков от 26 до 45 размера. Для оформления проката нужно предъявить паспорт.

В городе залили 120 катков с искусственным льдом. Более 40 катков есть в "Сокольниках", в Парке Горького, на "ВДНХ", в Таганском, Гончаровском и еще в 13 столичных парках. Всего в Москве насчитывается более 1430 катков.