Собянин рассказал о бесплатных катках в "Сокольниках"

Сергей Собянин пригласил москвичей на бесплатные катки в парке "Сокольники". Об этом мэр написал в своем микроблоге в Twitter.
Мэр напомнил, что 29 декабря в "Сокольниках" начнет работать бесплатный каток с естественным льдом "Гигант". "В пункте проката можно арендовать коньки и защитную экипировку, там же будет сушка и гардероб", – сообщил Собянин. По его словам, в этом сезоне "Гигант" будет не единственным бесплатным катком в парке. Для любителей катания на коньках в "Сокольниках" также откроется "Сказка в лесу".
В субботу в "Сокольниках" открывается "Гигант" - бесплатный каток с естественным льдом. В пункте проката можно арендовать коньки и защитную экипировку, там же будет сушка и гардероб. Кроме того, в этом сезоне в парке работает еще один бесплатный каток - "Сказка в лесу". pic.twitter.com/DXtjvTjA2X
В городе залили 120 катков с искусственным льдом. Более 40 катков есть в "Сокольниках", в Парке Горького, на "ВДНХ", в Таганском, Гончаровском и еще в 13 столичных парках. В Москве насчитывается в общей сложности более 1430 катков.
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