Храм святого Людовика в Москве временно закроют из-за митинга у посольства Франции

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Из соображений безопасности временно закроют католическую церковь святого Людовика на Малой Лубянке в Москве. Органичения продлятся с 1 по 4 ноября, сообщил канцлер курии католической Архиепархии Божией Матери священник Игорь Ковалевский на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что меры связаны с протестами у посольства Франции.

"В результате несанкционированных действий у посольства Франции в Москве в целях проведения профилактических мер по обеспечению безопасности прихожан и храма митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве Павел Пецци принял решение о закрытии церкви святого Людовика с 1 по 4 ноября 2020 года включительно", – написал священник.

Отмечается, что богослужения 1 и 2 ноября в День Всех Святых и в день поминовения усопших верующих соответственно священнослужители проведут самостоятельно.

"Призываем в эти дни молиться обо всех христианах, а также о мире и согласии между народами", – заключил Ковалевский.

Ранее посольство Франции обратилось к российским властям с просьбой усилить защиту дипломатических представительств страны.

Накануне 29 октября в Ницце злоумышленник напал на прихожан возле одного из местных храмов, в результате чего погибли три человека.

В посольстве РФ во Франции заявили, что данных о пострадавших россиянах при нападении нет. Владимир Путин выразил президенту Франции Эммануэлю Макрону соболезнования.

