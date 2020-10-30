Посольство Франции попросило РФ усилить защиту диппредставительств

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Посольство Франции обратилось к российским властям с просьбой усилить защиту дипломатических представительств страны. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы проинформировали российские власти (наших российских партнеров) о возросшей угрозе французским интересам после митингов перед посольствами Франции и нападения в Джидде. Мы обратились к ним с просьбой об усилении защитных мер для всех французских представительств", – рассказали в дипмиссии.

29 октября у посольства страны в Москве прошел митинг, направленный против карикатур Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.

Накануне во французской Ницце произошел теракт, жертвами которого стали три человека, несколько человек были ранены.

Кроме того, полиция в Саудовской Аравии задержала мужчину, который попытался напасть на охранника консульства Франции в местном городе Джидда.